Правящая партия Армении согласилась поддержать кандидата от народа

Депутаты правящей Республиканской партии Армении поддержат кандидата от народа на пост премьер-министра страны, заявил лидер оппозиции Никол Пашинян.

Пашинян встретился с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеосообщение Пашиняна в Facebook.

«Он подтвердил, что фракция РПА поддержит во время выборов премьер-министра кандидата от народа. Такое заявление и ранее было публично сделано, и при личной встрече он подтвердил эту позицию», – сказал Пашинян.

По его словам, уже собраны необходимые подписи трети депутатов для его выдвижения на пост премьер-министра. Сейчас, отметил он, аппарат парламента занимается необходимым оформлением. «Думаю, что мое выдвижение уже свершившийся факт», - пояснил он.

Избрание премьер-министра Армении состоится 8 мая на специальном заседании парламента.

Ранее в четверг соратник Пашиняна депутат Арарат Мирзоян сообщил, что собраны подписи одной трети (35) депутатов парламента, и кандидатура Пашиняна будет «официально выдвинута или сегодня, или завтра».

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана из-за того, что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Протестующие также заблокировали дороги в ереванский аэропорт Звартноц, сотрудники которого присоединились к забастовке, важнейшие автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван и железную дорогу.