Названа дата второго тура выборов премьера Армении

Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится на специальном заседании парламента 8 мая, заявил спикер Национального собрания Ара Баблоян.

«Согласно регламенту Национального собрания (парламента), вопрос избрания премьер-министра будет рассмотрен 8 мая в 12.00 (11.00 мск) на специальном заседании НС», – говорится в заявлении Баблояна, передает РИА «Новости».

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, из-за того что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Также демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.

Кроме того, сторонники армянской оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика, потребовав от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян объявил запланированное на среду заседание законодательного органа несостоявшимся из-за отсутствия кворума, в соцсетях проявились призывы к физической расправе над депутатами правящей партии.