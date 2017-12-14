Сторонники оппозиции ворвались в мэрии городов Гюмри и Маралик

Сторонники армянской оппозиции в среду утром ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика, потребовав от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.

«Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению», – заявил ТАСС один из лидеров протестующих Левон Барсегян. Он также подчеркнул, что «все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции».

Пресс-служба мэрии Гюмри пока не комментирует ситуацию.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Маралике, где демонстранты ворвались в здание мэрии и скандируют антиправительственные лозунги. Один из инициаторов акции, член совета старейшин города Агун Сагателян сообщил, «что народ хочет избавиться от власти Республиканской партии». Он также добавил, что «граждане города требуют от мэра отказаться от членства в РПА и присоединиться к оппозиционному движению».

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В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, из-за того что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Также демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.