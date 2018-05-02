В Армении стали призывать к физической расправе над депутатами правящей партии

Спикер парламента Армении Ара Баблоян объявил запланированное на среду заседание законодательного органа несостоявшимся из-за отсутствия кворума, в соцсетях проявились призывы к физической расправе над депутатами правящей партии.

При этом ТАСС сообщает, что в некоторых группах в социальных сетях, в которых состоят преимущественно армянские пользователи, появились адреса и телефонные номера депутатов правящей Республиканской партии. Многие из пользователей соцсетей открыто призывают к физической расправе над депутатами правящей партии.

«Я призываю всех тотчас же прекратить незаконную блокировку квартир депутатов, не пытаться вмешиваться в их личную жизнь. Государственные структуры не могут долго терпеть такое поведение», – заявил Баблоян, подчеркнув, что «неприемлемо оскорблять депутатов, пытаться их шантажировать».

Согласно регламенту парламента, заседание правомочно, если в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа (105) депутатов. Если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов, передает РИА «Новости».

«Уважаемые депутаты, зарегистрировались 33 депутата. В течение четырех часов не зарегистрировано необходимое число парламентарием, следовательно, сегодняшнее заседание объявляется несостоявшимся. Мы встретимся завтра в 10.00 (09.00 мск)», – заявил Баблоян на заседании парламента.

Ранее Sputnik сообщал, что депутаты от Республиканской партии Армении не могут доехать на заседание парламента. Десятки депутатов остались посреди заблокированных улиц.

«Депутаты в пути, пытаются доехать. Они позвонили мне и сказали, что задерживаются», – заявил глава фракции Ваграм Багдасарян.

В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, из-за того что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Также демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.

Кроме того, сторонники армянской оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика, потребовав от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.