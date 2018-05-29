Британия рассказала, какие возможности дает Абрамовичу израильский паспорт

Бизнесмен Роман Абрамович, получивший израильское гражданство, сможет въезжать в Великобританию по новому паспорту, сообщили в британском правительстве.

Использование израильского паспорта позволит Абрамовичу находиться в Великобритании на срок до шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на представителя британского премьера.

Ранее во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что получение бизнесменом гражданства Израиля – его право.

Напомним, в понедельник российский бизнесмен Роман Абрамович в Тель-Авиве получил паспорт гражданина Израиля. Источник сообщил, что Абрамович почти сразу после оформления паспорта покинул Израиль.

Слухи о намерении Абрамовича получить израильское гражданство появились в мае, после того, как у него истекла британская виза инвестора, а новую ему сразу не выдали.