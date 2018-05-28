Абрамович покинул Израиль сразу после получения паспорта

Российский миллиардер Роман Абрамович почти сразу после оформления израильского паспорта покинул Израиль, он провел в стране считанные часы, сообщил информированный источник в Иерусалиме.

«Он прилетел на личном самолете, оформил документы и уже покинул Израиль», – передает его слова РИА «Новости».

В министерствах внутренних дел, алии и абсорбации Израиля отказались комментировать сообщения о репатриации Абрамовича.

Израильское гражданство позволит Абрамовичу без визы посещать десятки стран, в том числе Великобританию, а статус «нового репатрианта» освободит его от налогов на 10 лет и помощь в обустройстве на новой родине («корзину абсорбции»).

Ранее стало известно, что Абрамович в понедельник в Тель-Авиве получил паспорт гражданина Израиля.

Слухи о намерении Абрамовича получить израильский паспорт появились после того, как у него истекла британская виза инвестора, а новую ему сразу не выдали.