Кремль прокомментировал получение Абрамовичем гражданства Израиля

Получение бизнесменом Романом Абрамовичем гражданства Израиля – его полное право, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля – это его право», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в понедельник российский бизнесмен Роман Абрамович в Тель-Авиве получил паспорт гражданина Израиля.

Источник сообщил, что Абрамович почти сразу после оформления паспорта покинул Израиль.