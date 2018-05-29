Экономический калькулятор вычислил победителя ЧМ-2018

Электронный калькулятор Breakingviews Soccernomics вычислил страну-победительницу чемпионата мира по футболу в России.

По данным калькулятора Breakingviews, чемпионат мира, как и в 2014 году, выиграет сборная Германии. Сборная имеет внушительные показатели по многим параметрам. Трансферная стоимость команды составляет 868 млн фунтов, в стране с популяцией 83 млн человек 81% являются болельщиками. Кроме того, Германия занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Калькулятор предсказал, что другим финалистом мундиаля станет сборная Бразилии. Аналитический ресурс, среди прочих показателей, оценил «фанатичность» жителей этой страны – из 208 млн человек минимум 20 минут прошлого ЧМ увидели 81% бразильцев. Трансферная стоимость команды при этом оценили в 802 млн фунтов.

Третье место в ЧМ-2018, по данным калькулятора, займет Франция, проиграв Бразилии. В матче за бронзу ей уступит Аргентина, которая перед этим потерпит поражение от ФРГ.

Спрогнозировано будущее и сборной России. Команда, возглавляемая Станиславом Черчесовым, впервые в российской истории выйдет из группы на мундиале, подсчитал калькулятор. Однако в 1/8 финала России предсказано поражение от Испании.

Калькулятор высчитывал вероятность победы по нескольким показателям, среди которых –трансферная стоимость состава, популяция страны, величина фан-базы рейтинг сборной в ФИФА.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что задача-минимум для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года – выйти из группы.

Финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.