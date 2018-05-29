Израиль нанес авиаудары по десяткам целей в секторе Газа

Авиация Израиля нанесла удары по 35 объектам террористических группировок в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

«Армия обороны Израиля задействовала авиацию для нанесения ударов по 35 террористическим целям в семи террористических комплексах, принадлежащих террористическим группировкам ХАМАС и «Исламский джихад», – говорится сообщении армейской пресс-службы, передает РИА «Новости».

В частности, были атакованы штабы, склады оружия, «военно-морские цели» и подземный ход, который вел из сектора Газа в Израиль через Египет.

«Мы действуем с размахом, которого не было со времен операции «Нерушимая скала». Свыше 30 террористических целей атакованы по всему сектору Газа», – сказал пресс-секретарь армии Ронен Манлис. По его словам, дальнейшие действия зависят от способности движения ХАМАС остановить обстрелы, в совершении которых израильтяне обвиняют боевиков «Исламского джихада» – второй по могуществу группировки сектора Газа.

Ранее во вторник сообщалось, что сирены воздушной тревоги в четвертый раз за день сработали в израильских населенных пунктах на границе с сектором Газа. Сигналы предупредили о возможном обстреле со стороны палестинских боевиков. Во вторник утром радикалы из сектора Газа запустили не менее 27 ракет и снарядов по южным районам Израиля. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на тот момент не было детей.

После массированного минометного обстрела со стороны палестинских боевиков Израиль ввел в сектор Газа сухопутные подразделения. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа.