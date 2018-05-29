Палестинские боевики выпустили по Израилю 25 минометных снарядов

Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по южным районам Израиля 25 минометных снарядов, большинство из них перехвачены установками противоракетной обороны, сообщила израильская армейская пресс-служба.

«Залп из 25 минометных снарядов был произведен в направлении нескольких районов на территории Израиля. Большинство пусков перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», – сообщили военные, передает РИА «Новости».

По данным газеты The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадавших нет. Жителям этих районов предписано находиться в бомбоубежищах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю «множество» ракет. Армия уже начала изучение деталей инцидента.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 18 февраля этого года. Нынешний ракетный обстрел стал первым за три месяца. За это время боевики несколько раз обстреливали израильскую территорию из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 14 мая, в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.