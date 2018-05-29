Выпущенная по Израилю ракета разорвалась во дворе детского сада

Один из минометных снарядов, выпущенных палестинскими боевиками по южным районам Израиля, разорвался на территории детского сада, сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

«Запуск ракет сегодня утром из сектора Газа, одна из которых разорвалась на территории пустого детского сада, демонстрирует серьезную угрозу, которую представляет собой движение ХАМАС для гражданского населения Израиля», – написал он в Twitter.

Нахшон добавил, что «ни одна страна в мире не будет мириться с подобной угрозой своему гражданскому населению, не будем и мы (Израиль)».

Ранее сообщалось, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по южным районам Израиля 25 минометных снарядов, большинство из них перехвачены установками противоракетной обороны.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 18 февраля этого года. Нынешний ракетный обстрел стал первым за три месяца. За это время боевики несколько раз обстреливали израильскую территорию из крупнокалиберных пулеметов.