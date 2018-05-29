Сирены тревоги в четвертый раз за день сработали на границе Израиля и сектора Газа

Сирены воздушной тревоги сработали в четвертый раз за день в израильских населенных пунктах на границе с сектором Газа; они предупреждают жителей о возможном обстреле со стороны палестинских боевиков.

На этот раз оповещение сработало в том числе в окрестностях крупного южного города Ашкелона, где живут свыше 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«Тревога активирована в региональных советах Шаар ха-Негев, Хоф-Ашкелон, промышленной зоне Ашкелона», – сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные засекли несколько пусков ракет, их удалось сбить с помощью системы ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

Напомним, во вторник утром радикалы из сектора Газа запустили не менее 27 ракет и снарядов по южным районам Израиля. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на тот момент не было детей.