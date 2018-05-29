Нетаньяху пригрозил сектору Газа мощным ответом

Израильская армия даст мощный ответ на обстрелы со стороны сектора Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Армия обороны Израиля ответит с большой силой. Израиль взыщет высокую цену со всякого, кто попытается нанести ему ущерб», – цитирует главу правительства радиостанция «Кан».

Такая угроза прозвучала после того, как палестинские боевики за утро выпустили три десятка минометных снарядов по южным районам Израиля, передает РИА «Новости».

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными.