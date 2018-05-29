Израиль ввел сухопутные подразделения в сектор Газа

Израильские военные сообщили, что действуют в секторе Газа после массированного минометного обстрела со стороны палестинских боевиков.

«Армия обороны Израиля сейчас действует в секторе Газа. С этим связаны взрывы, которые слышны оттуда», – сообщила армейская пресс-служба, , передает РИА «Новости».

Ранее палестинские СМИ сообщили об авиаударах по базе группировки «Исламский джихад», которую израильтяне обвинили в запуске почти 60 снарядов. По данным палестинского агентства САФА, самолеты ВВС Израиля выпустили по меньшей мере семь ракет по базе «Исламского джихада» в южной части анклава.

Во вторник утром радикалы из сектора Газа запустили не менее 27 ракет и снарядов по южным районам Израиля. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на тот момент не было детей. Часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол».