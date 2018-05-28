В Белом доме заметили «блуждающие» грязные носки

Журналисты обратили внимание на то, что в зале для пресс-брифингов Белого дома с 17 мая «живет» пакет с грязными белыми носками.

Саагар Энджети, журналист The Daily Caller из пула Белого дома опубликовал в своем Twitter фотографию пакета с мокрыми белыми носками 17 мая, который лежал в зале для пресс-брифинга, пишет The Huffington Post.

SPOTTED in the White House briefing room. A bag of wet socks pic.twitter.com/uyN3O8mrSn — Saagar Enjeti (@esaagar) 17 мая 2018 г.

Позже Энджети стал следить за судьбой носков, которые начали «блуждать» по залу. Через пять дней он снова опубликовал в Twitter фото носков, которые переместились по залу, но по-прежнему находились в пакете.

UPDATE: The bag of wet socks are STILL in the White House briefing room pic.twitter.com/gPAVMhUIah — Saagar Enjeti (@esaagar) 22 мая 2018 г.

Третий раз Энджети сфотографировал носки 24 мая. Теперь, как он выразился, они подсохли и стали «хрустящими». При этом за два дня они «переместились на два дюйма».

UPDATE #2: The formerly wet bag of socks in the White House briefing room has become crusty and moved approximately two inches in the last 2 days pic.twitter.com/RMU3yQuFIx — Saagar Enjeti (@esaagar) 24 мая 2018 г.

В Белом доме не стали сразу комментировать «сагу о носках».

Однако в соцсетях на историю с грязными носками, «поселившимися» в Белом доме, отреагировали очень живо. Пользователи Twitter просят журналиста держать подписчиков в курсе событий, называют его сообщения «лучшими новостями в Daily Caller», заявляют, что «американский народ имеет право знать».

Сам журналист сообщил изданию, что сейчас не в Вашингтоне, но как только вернется в Белый дом, обязательно проследит за судьбой носков.