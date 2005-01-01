Бывший любовник Пугачевой задержан пьяным за рулем Cadillac

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28 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с Нафтогазом
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Почему бензин в России всегда только дорожает
Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных
Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»
Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина
Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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Что будет, если Иран не отступит
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эксперты расценили речь госсекретаря США как ультиматум. Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу мрачно пошутил, что «даже Бог дал израильтянам всего лишь десять заповедей», а вот Помпео пошел дальше... Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»
Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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