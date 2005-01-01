Бывший любовник Пугачевой задержан пьяным за рулем Cadillac

Популярный в 1990-х эстрадный исполнитель Сергей Челобанов, которого называют бывшим любовником певицы Аллы Пугачевой, в саратовском Балаково был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщают в соцсетях.

Видео в сообществе «На дорогах г. Балаково (#CAR64)» во «Вконтакте» опубликовал очевидец скандала. Cadillac остановили вечером в воскресенье.

Судя по видеоролику, Челобанов сначала что-то громко пытался доказать сотрудникам ДПС, стоя возле патрульной машины. Затем бывший певец направился в сторону от дороги.

«Ты ее без меня не заведешь. Сюда посмотри, эй!», – кричал Челобанов полицейским, нецензурно выражаясь. После этого артист покинул место происшествия.

Кроме того, в воскресенье в другом сообществе города – Типичный Балаково! – появилась информация о том, что пьяный Челобанов при попытке припарковаться повредил ограду детской площадки. На опубликованном фото виден автомобиль Cadillac STS, стоящий в полуметре от забора.

Челобанов дважды был судим. Первый раз получил 3,5 года условно за угон мотоцикла. Второй раз приговорен к 3-м годам пребывания в колонии-поселении за кражу синтезатора.

В 2017 году Челобанов рассказывал о том, как Пугачева в 1990-х подарила ему трехкомнатную квартиру в Москве. По его словам, роман с примадонной длился около четырех лет.