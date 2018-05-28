Новгородского должника предал собственный кот

«Должники часто прячутся от судебных приставов, – заявили газете ВЗГЛЯД в Новгородском управлении Федеральной службы судебных приставов. – Их обнаруживали в шкафах, прикроватной тумбочке. В этот раз с помощью кота должника удалось найти под кроватью».

Жителя Новгородской области, который оказался должен более 800 тыс. рублей по алиментам, судебным приставам выдал домашний питомец.

Когда сотрудники новгородского УФССП прибыли в квартиру должника, чтобы доставить его в отдел Окуловского района, сожительница заявила, что его нет дома.

«Она предложила людям в погонах убедиться, что дома никого нет. На первый взгляд все действительно так и выглядело. Но внимание приставов привлек кот, который пристально смотрел под диван. Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном. Чтобы извлечь любителя поиграть в прятки, пришлось даже приподнять спальное место», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД пресс-секретарь Новгородского отделения УФССП Геннадий Стрелков заявил, что подобные «игры в прятки» – частое явление в работе судебных приставов:

«Недавно во время рейда на одно из новгородский предприятий приставы обнаружили в шкафу спрятавшегося руководителя, который имел долги по кредитам. Еще был случай, когда мужчина спрятался в прикроватную тумбочку, чтобы его не нашли. Приставам даже пришлось приложить усилия, чтобы вытащить мужчину, поскольку сам он этого сделать не смог», – сообщил Стрелков, добавив, что приставы оценивают обстановку, подмечая различные детали, поэтому спрятаться от них практически невозможно.

По его словам, за воспрепятствование представителям закона в таких случаях составляется протокол по ст. 17.8 КоАП России. Штраф составляет 1,5 тыс. рублей.