Посольство России пренебрежительно отозвалось о ноте протеста Литвы

Российское посольство в Литве отреагировало на обвинения со стороны литовского МИД в нарушении границы судном из России.

«18 и 27 апреля были проведены встречи пограничных уполномоченных обеих стран, по результатам которых был подписан протокол, где отмечено: «нарушение режима государственной границы не подтверждается материалами объективного контроля». Другими словами, никакого «пограничного инцидента» не было, а нота МИД Литвы оказалась пшиком», – говорится в сообщении на сайте российского посольства.

Диппредставительство предложило литовской стороне «исключить в дальнейшем подобного рода действия, которые идут вразрез с действующими международными договорами», которые предусматривают совместное выяснение обстоятельств случившегося.

В посольстве также отметили, что «литовская дипломатия на российском направлении, все чаще действует торопливо, а точнее суетливо, оставляя в стороне доказательность, обоснованность и разумность своих шагов».

«Это проявилось не только в данном случае «нарушения» границы, но и в «деле Скрипалей», и в истории с «химатаками в Сирии», и в ситуации со сбитым малайзийским Boeing, когда официальный Вильнюс в числе первых поддержал все фальшивые обвинения в адрес нашей страны, руководствуясь своим незатейливым принципом: навредить Москве по любому поводу и сделать это посильней, побыстрей и пошумней», – заключили дипломаты.

Напомним, в апреле литовская сторона выразила протест по поводу нарушения российским пограничным катером границы Литвы в Куршском заливе Балтийского моря. МИД Литвы в ноте протеста призвал Россию предоставить объяснения в связи с этим инцидентом и гарантировать, что в будущем подобные нарушения не повторятся.