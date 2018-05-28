В Совфеде поддержали закон о контрсанкциях

Международный комитет Совфеда в ходе заседания в понедельник поддержал закон о контрсанкциях.

Сенаторы планируют рассмотреть документ на пленарном заседании палаты 30 мая, передает РИА «Новости».

Госдума 22 мая приняла закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

В отношении таких стран и лиц закон допускает прекращение или приостановление международного сотрудничества в отраслях в соответствии с решением президента, введение запрета или ограничений на ввоз или вывоз продукции и сырья, участие в госзакупках и закупках госкорпораций и других юрлиц, участие в приватизации государственного и муниципального имущества, организации и проведении от имени РФ приватизационных сделок. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, а также запрещенных работ и услуг определит правительство.

Также закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или установления изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении Россией аналогичных мер.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.