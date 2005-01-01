Опубликовано видео атаки Су-57

Опубликовано видео показательного выступления пары истребителей Су-57 на всеармейском этапе конкурса «Авиадартс», прошедшего на прошлой неделе в Рязанской области.

Пилоты истребителей выполнили боевой разворот и атаковали наземные цели условного противника, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в ВВС США осознали неизбежность потери превосходства в воздухе с появлением Су-57.

Американские СМИ неоднократно рассматривали основные преимущества российского истребителя Су-57, признав его «очень ценным». При этом отмечалось, что у России есть более мощное вооружение, чем Су-57.