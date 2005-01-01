В то время как Россия и Китай работают над поставкой в войска истребителей пятого поколения, ВВС США лишь в 2030-х годах надеются разработать новую платформу для прорыва противовоздушной обороны противника, а пока вынуждены заниматься модернизацией истребителей почтенного возраста F-15C Eagle.

В связи с тем, что ВВС США в итоге получили менее половины необходимых истребителей Lockheed Martin F-22A Raptor, около 50% американского воздушного флота завоевания превосходства в воздухе составляют истребители почтенного возраста F-15C Eagle, которым требуются структурные усовершенствования, передает RT.

Этот устаревающий самолет «до сих пор остается грозной боевой машиной», однако уже приближается к концу срока своей службы, отмечает издание. При этом модернизацию F-15C, предполагающую установку новых средств радиоэлектронной борьбы, регулярно откладывают, так как конгресс не уверен в ценности этой машины.

Тем временем Lockheed Martin занимается разработкой подвесной прицельно-разведовательной системы Legion pod, оснащенной инфракрасными датчиками IRST, способными отслеживать воздушные цели на большом расстоянии, включая малозаметные истребители. Предполагается, что систему Legion pod можно будет устанавливать на F-15C.

В ВВС США рассчитывают, что F-15C с Legion pod «с легкостью сведет на нет любое преимущество Су-57 в плане незаметности», после чего сможет «достаточно точно» навести на цель ракеты дальнего радиуса действия Raytheon AIM-120D AMRAAM.

Однако, «если Су-57 выживет после шквала американских ракет», F-15C окажется в невыгодном положении из-за высокой маневренности российского истребителя.

При этом российский Су-57, учитывая его скорость, маневренность, системы маскировки и потенциал средств электронной борьбы, по мнению издания, «будет превосходить любой истребитель четвертого поколения», «особенно когда получит новые двигатели».

«Если не брать в расчет траты на техобслуживание, F-15C снимать с вооружения не стоит. Однако принимая во внимание его почтенный возраст и постоянно видоизменяющиеся угрозы, американским ВВС стоит вложить деньги в проекты следующего поколения вроде платформ для прорыва воздушной обороны противника. (...) Как бы то ни было, но, похоже, время F-15C подошло к концу», – подводит издание противоречивый итог.

В заключение авторы материала отмечают: в то время как Россия и Китай работают над поставкой в войска истребителей пятого поколения, вроде Су-57, ВВС США надеются в 2030-х годах разработать новую платформу для прорыва противовоздушной обороны противника на замену F-15C и F-22.

Американские СМИ неоднократно рассматривали основные преимущества российского истребителя Су-57, признав его «очень ценным». При этом отмечалось, что у России есть более мощное вооружение, чем Су-57.