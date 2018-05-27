Израиль начал возводить морской барьер от сектора Газа

Израиль возводит морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, строительство сооружения планируется завершить до конца года, сообщили в министерстве обороны страны.

Каменный волнолом, прикрытый сверху колючей проволокой, должен обезопасить государство от вторжения палестинских морских коммандос, которые в прошлом году уже предпринимали попытки десантирования, передает РИА «Новости».

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отметил, что речь идет о «единственном в своем роде заградительном сооружении в мире». По его словам, оно будет эффективно блокировать попытки проникновения на территорию еврейского государства в прибрежной зоне.

По его словам, возведение заграждения сорвет планы правящего в секторе Газа движения ХАМАС и сделает бесполезным его «стратегическое оружие».

Министр обороны Израиля добавил, что решение о строительстве приняли после операции 2014 года против боевиков из сектора Газа, когда элита военизированных формирований ХАМАС высадилась на израильском побережье.

Сухопутная граница Израиля с анклавом давно обнесена стенами и заборами, в дополнение к которым власти строят подземный барьер для защиты от тоннелей боевиков.

Израильские самолеты в субботу вечером нанесли авиудар по палестинским вооруженным формированиям движения ХАМАС в Рафах и в секторе Газа.