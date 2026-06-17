Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Украинская армия потеряла более 21 тыс. военнослужащих в начале июня
ТАСС: Украинская армия потеряла более 21 тыс. солдат в начале июня
За первые две недели лета ВСУ лишились десятков тысяч бойцов на линии боевого соприкосновения, следует из сводок Минобороны.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в зоне проведения специальной военной операции, лишившись порядка 21 405 военнослужащих в период с 1 по 16 июня, передает ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты по данным Минобороны.
Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».
При этом в мае украинские войска также несли значительные потери. В период со второго по 16 мая они составили 16 230 человек, а с 17 по 31 мая – 17 620 солдат ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад». ВСУ за сутки 13 июня потеряли в зоне СВО более 1,4 тыс. военнослужащих. В Белоруссии раскрыли десятки погибших на Украине боевиков «Полка Калиновского».