Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Импорт косметики из Хорватии в Россию побил исторический рекорд
В апреле объем поставок косметических средств из Хорватии на российских рынок достиг рекордных показателей, свидетельствуют данные Евростата.
Российские компании резко увеличили закупки хорватских средств для ухода и макияжа, за месяц общая стоимость ввезенной продукции подскочила с 467,7 тыс. до 14,1 млн евро, передает РИА «Новости».
Это абсолютный максимум за всю историю ведения статистики с 1988 года.
Такой резкий рост позволил Хорватии стать вторым по величине поставщиком косметических товаров в Россию среди государств Евросоюза. Первое место сохранила Франция с показателем 15,9 млн евро, а на третью строчку опустилась Италия, отгрузившая продукцию на 8,1 млн евро.
В целом закупки европейской косметики на российский рынок продолжают расти. По итогам апреля общий объем импорта из стран ЕС увеличился в 1,6 раза и достиг 54,4 млн евро. Данный показатель стал рекордным с февраля 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем поставок косметических средств из Южной Кореи в Россию за первые пять месяцев текущего года вырос на 14%.