Адвокат Родченкова попросил США разобраться с «допингом» в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) в замаливании «мошенничества» России с допингом, заявил адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

По словам Уолдена, многие международные спортивные организации «отказываются проводить осмысленные расследования», предпочитая «умалчивать о мошенничестве России с допингом». «И ФИФА среди них», – приводит его слова Inside the Games.

Адвокат считает, что американские власти могут помочь исправить ситуацию, так как сама она «никогда не улучшится». «Чистые чистые спортсмены так и не смогут быть под защитой, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за мошенничества с допингом на международных соревнованиях», – заявил он.

Уолден пообещал, что будет продолжать убеждать Конгресс в необходимости такого закона.

Напомним, ранее в ФИФА заявили, что ни одна из проанализированных допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, а в моче не обнаружены подозрительные значения содержания соли.