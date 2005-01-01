ФИФА полностью оправдала российских футболистов по допингу

Ни одна из проанализированных ФИФА допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, а в моче не обнаружены подозрительные значения содержания соли, заявили в ФИФА.

В Международной организации футбола подчеркнули, что сборная России по футболу перед Чемпионатом мира-2018 является одной из команд, которые чаще всего проходят допинг-контроль, передает РИА «Новости».

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потребовал от ФИФА дать официальный ответ по вопросу возможного употребления российскими футболистами допинга.

Речь идет о заявлении немецкого журналиста-«разоблачителя допинга» Хайо Зеппельта, который утверждает, что российские футболисты подозреваются в применении допинга на ЧМ-2014.