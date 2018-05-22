Германия потребовала от ФИФА объяснить ситуацию с допингом в российском футболе

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потребовал от ФИФА дать официальный ответ по вопросу возможного употребления российскими футболистами допинга.

«Мои требования адресованы ФИФА. Я призываю как можно быстрее воспользоваться теми документами, которые имеются в распоряжении антидопинговых ведомств для того, чтобы провести расследование», – передает его слова RNS.

Он призвал международную организацию не позже, чем во время Конгресса ФИФА в Москве, дать ответ, как воспринимать обвинения в адрес российских футболистов.

Также он напомнил о своем требовании годичной давности, касающегося создания в ФИФА новой системы мониторинга за нарушением антидопинговых правил.

«Еще перед Кубком конфедераций я призывал ФИФА к тому, чтобы в сотрудничестве с ВАДА создать систему мониторинга к Чемпионату мира, однако организация отклонила мои предложения», – сказал он.

Теперь в свете новых обвинений в адрес российских футболистов «хотя бы для обеспечения доверия к ФИФА» нужно, считает Гриндель, «последовать тому предложению».

Ранее немецкий журналист-«разоблачитель допинга» Хайо Зеппельт, допущенный в качестве исключения на ЧМ по футболу в России, заявил о подозрениях в применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2014.