Букеровское жюри назвало лучшие книги за 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало пять лучших книг за 50 лет существования награды.

Лучшие книги выбраны от каждого из десятилетий с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Это книги «Английский пациент» (премия 1992 года) канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел (2009, 2012), «Лунный тигр» (1987) британки Пенелопы Лайвли, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса (2017) и «В свободном государстве» (1971) индийца Видиадхара Найпола, передает РИА «Новости».

Победитель – лучшая книга за полвека существования премии – определится 8 июня по итогам открытого голосования.

Премия появилась в 1968 году, вручается с 1969-го. В разные годы премию получали Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.

При этом до 2014 года рассматривались лишь книги граждан Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. Сейчас на награду претендуют все книги на английском языке, опубликованные официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Отметим, что с самой престижной литературной премией в этом году разгорелся скандал. Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, объявила о решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год из-за секс-скандала.