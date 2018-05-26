Российские ученые начали разработку методов индивидуального лечения рака

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра работают над подходами к лечению рака с учетом индивидуальных особенностей опухолей у пациентов; метод позволит максимально повысить эффективность терапии, сообщил форума директор Центра, член президиума Российской академии наук академик Андрей Каприн.

Карпов рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, что в данный момент «речь идет о том, чтобы создавать модели для проверки действия того или иного химического препарата на конкретную опухоль», изучается геномика, протеомика, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «пока это крайне сложно сделать».

Карпов добавил, что у каждого пациента фактически свой особенный рак, с которым надо справляться индивидуально, и онкологи понимают это.

«И мы, например, сейчас у себя в институте при поддержке министерства здравоохранения разрабатываем очень интересную систему – мы берем живые опухолевые клетки и помещаем их в специальные чипы, в которых создаются условия их функционирования, максимально приближенные к условиям в организме человека. Тем самым мы можем смоделировать размножение и метастазирование опухолевых клеток, изучить их чувствительность к лекарственным препаратам, чтобы понять, как максимально эффективно воздействовать на эти клетки в организме пациента», – рассказал директор Центра.

Такая терапия является «сугубо индивидуальной», она помогает понять, «когда у опухоли наступит устойчивость, как говорят врачи – резистентность к той или иной линии химиотерапии».

Так врачи смогут «назначить индивидуализированную, максимально эффективную для данного пациента лекарственную терапию».

Напомним, в марте пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета сообщила, что ученые вуза извлекли из коры березы вещества, способные бороться с раком.