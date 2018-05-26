Российские ученые начали разработку методов индивидуального лечения рака

Взгляд
26 мая, суббота  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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За что американские СМИ так хвалят российский зенитный комплекс С-500

Российская ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» в ходе закрытых испытаний поразила цель на рекордной для ПВО дистанции – около 481 кмФото: bastion-karpenko.ru
Американские СМИ сообщают о рекордных показателях, достигнутых на испытаниях ракеты для новейшего российского зенитно-ракетного комплекса С-500. С одной стороны, это прекрасная новость, особенно с учетом многострадального пути этой ракеты. Однако некоторые специалисты полагают, что С-500 имеет ряд принципиальных недостатков, и будущее за совсем другими системами. Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...

У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Российские ученые начали разработку методов индивидуального лечения рака

          26 мая 2018, 12:00

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Специалисты Национального медицинского исследовательского центра работают над подходами к лечению рака с учетом индивидуальных особенностей опухолей у пациентов; метод позволит максимально повысить эффективность терапии, сообщил форума директор Центра, член президиума Российской академии наук академик Андрей Каприн.

          Карпов рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, что в данный момент «речь идет о том, чтобы создавать модели для проверки действия того или иного химического препарата на конкретную опухоль», изучается геномика, протеомика, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что «пока это крайне сложно сделать».

          Карпов добавил, что у каждого пациента фактически свой особенный рак, с которым надо справляться индивидуально, и онкологи понимают это.

          «И мы, например, сейчас у себя в институте при поддержке министерства здравоохранения разрабатываем очень интересную систему – мы берем живые опухолевые клетки и помещаем их в специальные чипы, в которых создаются условия их функционирования, максимально приближенные к условиям в организме человека. Тем самым мы можем смоделировать размножение и метастазирование опухолевых клеток, изучить их чувствительность к лекарственным препаратам, чтобы понять, как максимально эффективно воздействовать на эти клетки в организме пациента», – рассказал директор Центра.

          Такая терапия является «сугубо индивидуальной», она помогает понять, «когда у опухоли наступит устойчивость, как говорят врачи – резистентность к той или иной линии химиотерапии».

          Так врачи смогут «назначить индивидуализированную, максимально эффективную для данного пациента лекарственную терапию».

          Напомним, в марте пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета сообщила, что ученые вуза извлекли из коры березы вещества, способные бороться с раком.


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