ОСК анонсировала постройку вертолетоносцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) запланировала постройку вертолетоносцев, заявил глава ОСК Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Будем обязательно (строить вертолетоносцы – прим. ВЗГЛЯД), – передает РИА «Новости» ответ Рахманова на соответствующий вопрос.

Он рассказал также, что атомная подлодка пятого поколения «Хаски» полностью сольется с шумом мирового океана.



«Если мы говорим про подводные корабли (подлодки пятого поколения «Хаски»), то они полностью сольются с фоновым шумом мирового океана» – сказал Рахманов.



Напомним, в декабре 2017-го начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов заявил, что многоцелевая атомная подлодка пятого поколения «Хаски» будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе.