В МЧС призвали москвичей не топить товарищей

ГУ МЧС по Москве попросило жителей и гостей столицы не допускать шалостей на воде, в частности – не пытаться в шутку утопить или напугать отдыхающих.

Как следует из памятки с правилами безопасности для купающихся, опубликованной на сайте ведомства, купаться рекомендовано в специально отведенных местах, поскольку на дне непроверенных водоемов могут быть глубокие ямы и опасный мусор.

В московском ГУ МЧС призвали не заплывать за буйки и другие установленные в местах для купания ограждения, которые предупреждают, что дальний заплыв – «это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель».

Также в ведомстве рекомендовали не купаться в одиночку в вечернее и ночное время, не плавать в воде холоднее 18 градусов и соблюдать правила пользования плавсредствами.