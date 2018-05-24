Казахстан решил закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Россия дополнительно поставит Казахстану партию истребителей Су-30СМ, соответствующий контракт подписали гендиректор корпорации «Иркут» Олег Демченко и гендиректор предприятия «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов.

«24 мая республиканское государственное предприятие «Казспецэкспорт» министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация «Иркут» заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Иркута».

Напомним, в марте 2017 года Россия предложила новую экспортную версию истребителя Су-30СМ. Минобороны Казахстана получает истребители в рамках сотрудничества по линии ОДКБ.