В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

Глава пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олег Чалик прокомментировал отказ ряда морских пехотинцев надеть новые береты на церемонии, в которой участвовал украинский президент Петр Порошенко.

Чалик подтвердил, что 23 мая в Николаеве на церемонии «кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты». По его словам, «среди них большинство уже уволены в запас».

«Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты», – приводит слова Чалика «Укринформ».

Чалик подчеркнул, что «есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения», который предусматривает «смену черного берета на новый – цвета морской волны».