Официальную песню ЧМ-2018 исполнит Уилл Смит

Официальную песню ЧМ-2018 по футболу исполнит известный актер Уилл Смит с другими звездами, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

«Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up, официальную песню Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, спродюссированную диджеем и композитором Diplo», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что песню исполнят 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. 25 мая песню представят на различных музыкальных платформах, а 7 июня будет продемонстрирован официальный видеоклип.

Напомним, в июне 2017 года проект #ЖИТЬ вместе с Smash, Полиной Гагариной и Егором Кридом представил в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» музыкальный клип на песню «Команда 2018», посвященный ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.