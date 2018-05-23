МИД выступил против санкций в отношении Венесуэлы

Москва выступает против лицемерных санкций США против Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Абсолютно лицемерными видятся прозвучавшие из Вашингтона решения о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова отметила, что Россия категорически против подобных противоправных мер и санкций, которые принимаются против суверенных государств в обход Устава ООН.

По словам Захаровой, решение некоторых стран не признавать итоги выборов в Венесуэле «контрпродуктивно и ведет в тупик».

Ранее в МИД также заявляли, что введение санкций в отношении Венесуэлы не отвечает нормам международного права и не поможет урегулированию кризиса в Боливарианской республике.

В Кремле сообщили, что Россия намерена продолжить совместные проекты с Венесуэлой.

США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными», а также пообещали помочь «восстановить демократию» в этой стране. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса.