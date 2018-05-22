Песков ответил на вопрос о помощи Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена сохранить добрые отношения с Венесуэлой, а также продолжать совместные проекты.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете операций с любыми государственными активами Венесуэлы, а также ее суверенным долгом. Запрет коснулся как юридических лиц, так и рядовых граждан Америки, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Венесуэла не обращалась за помощью к России в связи со сложившейся ситуацией и объявленными санкциями со стороны США.

«Пока, честно говоря, мне неизвестно о каких-то обращениях с венесуэльской стороны насчет оказания помощи, поэтому я сейчас ничего не могу сказать на эту тему. Вы знаете, что Россия сохраняет добрые отношения с Венесуэлой, реализуются совместные проекты, поэтому, конечно же, эти отношения будут продолжаться», – рассказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин заявил, что введение санкций в отношении Венесуэлы не отвечает нормам международного права и не поможет урегулированию кризиса в Боливарианской республике.