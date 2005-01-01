Под Мариуполем разгорелся артиллерийский бой

В артиллерийском бою под Мариуполем схлестнулись силы ДНР и ВСУ, сообщают украинские СМИ.

В пресс-центре так называемой Операции объединенных сил сообщили о работе артиллерии под Талаковкой, где проходят бои. «Это все, что мы можем сказать на данный момент», – заявили в ООС, передает 0629.com.ua.

Отмечено, что удары стали слышны в Мариуполе около 19.00.

Ранее во вторник сообщалось, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения ДНР под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.

В понедельник в ДНР заявили о двух атаках ВСУ на Горловку за сутки. Отмечалось, что украинские силовики потеряли не менее 10 человек убитыми. Киев заявил о двух погибших при «отражении атаки» ДРГ ополченцев.

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