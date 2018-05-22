Рост реальных доходов россиян ускорился

В апреле рост реальных доходов россиян в годовом выражении ускорился с 4,5% до 5,7%, в то же время рост реальных зарплат замедлился до 7,8% с 8,7%, сообщает Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года – на 3,8%», – говорится в докладе статистического ведомства.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила 43 тыс. 550 рублей, она выросла на 10,4% относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ), а по отношению к предыдущему месяцу – на 2,8%. За четыре месяца этого года рост зарплаты составил 12,1%.

Рост реальной зарплаты в прошлом месяце составил 7,8% относительно апреля прошлого года, в месячном выражении – 2,4%. За январь-апрель реальная зарплата выросла на 9,6% относительно АППГ.

В середине апреля сообщалось, что реальные располагаемые доходы жителей России в марте 2018 года выросли на 4,1%. Рост реальных доходов отмечается третий месяц подряд.