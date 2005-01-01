В Иране пообещали дать по зубам госсекретарю США Помпео

Заместитель командующего корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в Тегеране Исмаил Кусери, комментируя угрозы США ужесточить санкции, заявил, что иранский народ в ответ «даст по зубам» госсекретарю США Майку Помпео.

Кусери заявил, что народ Ирана «выступит единым фронтом» против намерений США усилить санкции, и «ударит мощным кулаком по зубам главе госдепартамента США», а также всем, кто поддержит политику Вашингтона, передает Reuters.

Он подчеркнул также, что нападения на Хиросиму и Нагасаки дали понять всему миру, что США являются «главными преступниками по части ракет».

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство исламской республики пригрозило Вашингтону «судебным преследованием» в ответ на ультиматум госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления, если иранский народ «не сделает выбор» относительно руководства страны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.