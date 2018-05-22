АвтоВАЗ решил отказаться от выпуска Lada Priora и Kalina

АвтоВАЗ в июле снимет с конвейера автомобили Lada Priora и Kalina, сообщили СМИ.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, распространенное производителем среди дилеров, кроме Priora в производственном плане предприятия на июль нет моделей Granta и Kalina.

АвтоВАЗ решил прекратить производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и начал готовиться к производству моделей в X-стиле, говорится в письме.

Напомним, летом 2017 года экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявлял, что АвтоВАЗ запланировал выйти на прибыль в 2018 году.

В феврале 2018 года сообщалось, что четыре модели Lada вошли в тoп-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: Lada Granta заняла в этом списке второе место, Lada Vesta – третье, Lada Largus – восьмое и Lada Xray – девятое.