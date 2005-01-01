Аналитики подсчитали затраты «большой четверки» на внедрение 5G

Затраты «большой четверки» операторов на внедрение сети 5G в России в 2020-2027 годы не превысят уровень вложений на разворачивание сетей предыдущих поколений связи и составят порядка 8% от прогнозируемой выручки в этот период, следует из прогноза PwC.

Эксперты рассмотрели несколько вариантов внедрения сети пятого поколения в России и пришли к выводу, что при самостоятельном развитии 5G в 2020-2027 годы каждый из операторов «большой четверки» должен будет инвестировать в среднем 130-165 миллиардов рублей. «

«Такие показатели примерно соответствуют или незначительно превышают исторически сформированные уровни капитальных вложений на разворачивание предыдущих поколений мобильной связи и составят порядка 8% от прогнозной выручки отрасли в 2020–2027 годах», – передает РИА «Новости» сообщение PwC.

В случае совместного использования станций, затраты составят в среднем около 110 миллиардов рублей с оператора.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, обеспечат минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

Крупнейшие российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G.