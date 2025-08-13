Москвичам пообещали 25 градусов тепла к выходным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дневная температура воздуха в Москве к 16 августа может подняться до 25 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову. Она отметила: «В четверг температура в Москве составит 22-24 градуса, чем же не лето? Нужно сказать, что более комфортная, а именно сухая и солнечная погода, ожидает жителей столичного региона в пятницу и субботу, осадков не ожидается».

По словам метеоролога, в пятницу максимальная температура днем будет около 22-24 градусов, а в субботу может достичь 25 градусов. Такая же теплая и солнечная погода сохранится и в воскресенье.

Позднякова подчеркнула, что такие значения температуры считаются комфортными и соответствуют климатической норме августа для Московского региона. Осадков до конца недели не ожидается, что создаст благоприятные условия для отдыха на свежем воздухе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предсказали жару до 31 градуса на юге России. Во второй декаде августа в Москве ожидается переменчивая погода с умеренным теплом. Жителям Москвы пообещали облачность и небольшой дождь.