Синоптик рассказал о погоде во второй декаде августа в Москве

Синоптик Леус: Вторая декада августа в Москве будет с дождями и прохладой

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале он отметил, что температурная аномалия составит примерно минус полградуса от климатической нормы.

Леус уточнил, что дневные температуры в этот период будут колебаться от плюс 19 до плюс 25 градусов. По его словам, первая половина декады будет более холодной, а вторая – немного теплее.

По прогнозу специалиста, количество дождливых дней увеличится: осадки ожидаются в течение шести-восьми дней. «Дожди станут частыми гостями в столице», – подчеркнул Леус.

В июле около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы за сутки.