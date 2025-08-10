  • Новость часаПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России
    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    4 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    0 комментариев
    10 августа 2025, 19:20 • Новости дня

    Синоптик рассказал о погоде во второй декаде августа в Москве

    Синоптик Леус: Вторая декада августа в Москве будет с дождями и прохладой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице во второй декаде августа установится более прохладная и дождливая погода по сравнению с первой половиной месяца, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В своем Telegram-канале он отметил, что температурная аномалия составит примерно минус полградуса от климатической нормы.

    Леус уточнил, что дневные температуры в этот период будут колебаться от плюс 19 до плюс 25 градусов. По его словам, первая половина декады будет более холодной, а вторая – немного теплее.

    По прогнозу специалиста, количество дождливых дней увеличится: осадки ожидаются в течение шести-восьми дней. «Дожди станут частыми гостями в столице», – подчеркнул Леус.

    В июле около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы за сутки.

    8 августа 2025, 21:15 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на журналистов, работавших над материалом для программы «Вести. Москва» в столице.

    В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.

    По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.

    В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.

    В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 10:18 • Новости дня
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

    Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

    По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

    Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо, верхняя одежда, а также другие выявленные особенности.

    Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    СК: В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали двух иностранных радикалов, подозреваемых в координированной из Евросоюза вербовке мигрантов в запрещенную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир», сообщил Следственный комитет.

    Всего задержано двое радикалов, они вербовали мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Фигуранты являлись убежденными сторонниками организации и вели пропагандистскую деятельность среди трудовых мигрантов.

    В Центре общественных связей ФСБ указали, что операция проведена совместно с силовиками из Узбекистана. Кураторы радикалов находились на территории Евросоюза. В результате раскрыта ячейка, состоявшая из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой и обучением мигрантов для террористических целей.

    Радикалы использовали видео-конференц-связь в мессенджере Telegram для системного обучения «доктрине всемирного халифата» и вовлечения новых участников в организацию.

    У фигурантов были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации с данными о методах организации и формах деятельности террористической структуры.

    Уголовные дела завели по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативные мероприятия продолжаются.

    В апреле шестерых членов «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России) приговорили к срокам заключения от 11 до 14 лет за попытку насильственного захвата власти в Крыму.

    До этого ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.

    Комментарии (11)
    8 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Климатолог Карнаухов порекомендовал заранее готовиться к жаре в +45 градусов

    Tекст: Ирма Каплан

    Опасность экстремальной жары с температурой до +45 градусов влечет за собой масштабные лесные и торфяные пожары в России, поэтому специалисты призывают заранее готовиться к ним.

    По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН и специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, из года в год он опасается повторения лета 2010 года, только в более выраженной форме.

    «То есть не 40-градусная жара, а +45-градусная. Не 1,5 месяца без осадков, а два месяца без осадков. И тогда, конечно, будет очень тяжело в России. И к этому надо быть готовым. То есть нужно делать просеки в лесах, нужно заниматься бывшими торфяными [участками]. Либо убирать торф оттуда, то есть вынимать его и где-то сжигать», – поделился он в эфире радио «Говорит Москва».

    Климатолог уточнил, что массовые торфяные и лесные пожары на территории Русской равнины могут быть очень опасны, так как в 2010 году было уровень угарного газа превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) в семь раз.

    «Это примерно всего в семь раз ниже, чем летальная доза. Если этот барьер летального уровня угарного газа будет пройден, то количество погибших может исчисляться миллионами», – предупредил ученый.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха в июле 2025 года по всему миру достигла 16,68 градуса, что на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

    Кроме того, среднегодовая температура на севере Ладожского озера за последние годы увеличилась на два градуса, а ледовый режим водоема заметно изменился.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    @ moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу утром двое неизвестных ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленники в масках напали на отделения почты на юге Москвы, на улице Медиков, уточнил собеседник ТАСС.

    Они ворвались с пистолетом, угрожая оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

    По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, нападение произошло утром в пятницу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников и задержать их.

    Источник отметил, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей, по предварительным данным, неизвестные уехали на машине такси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мужчина вломился в закрытый магазин в Москве, чтобы украсть алкоголь и табак. В ноябре жителя Москвы приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».

    Комментарии (2)
    9 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице нейтрализован вражеский беспилотник, на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам мэра, «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 97 беспилотников ВСУ над двенадцатью регионами страны.

    В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на 18-м этаже многоквартирного дома.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.

    По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.

    Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице молодой человек скончался после падения на припаркованный автомобиль с большой высоты, сообщил представитель экстренных служб города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Амурской, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».

    Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.

    На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.

    В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.

    В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 13:19 • Новости дня
    Над Москвой сбили третий беспилотник за день

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еще один летевший на Москву беспилотник был сбит силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в своем Telegram-канале.

    По его словам, аппарат летел в направлении Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    В связи с происшествием в аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой уничтожили второй за утро украинский беспилотник.

    Системы ПВО за несколько часов сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа, из них семь аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.

    Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 19:39 • Новости дня
    Ученые предупредили о полярных сияниях над Россией вторую ночь подряд

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером над Россией сформируется яркий полярный овал, что позволит жителям восточных и, возможно, европейских регионов увидеть полярные сияния, сообщили ученые.

    Россияне смогут вновь наблюдать полярные сияния второй вечер подряд, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что магнитное поле Земли по-прежнему испытывает значительные возмущения, причиной которых стал недавний всплеск солнечной активности. В течение дня индексы геомагнитного поля возвращались к утренним максимальным значениям, что соответствует слабым и средним магнитным бурям.

    В настоящий момент над Россией формируется ярко выраженный полярный овал, что создает благоприятные условия для наблюдения северного сияния в восточных регионах страны, где уже наступил вечер. Специалисты подчеркивают, что если геомагнитная активность сохранится еще в течение трех-четырех часов, увидеть полярные сияния смогут и жители европейской части России.

    Таким образом, второй вечер подряд редкое природное явление будет доступно для наблюдения сразу в нескольких регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле началась серия мощных и длительных геомагнитных бурь.

    Накануне ученые сообщили о новой вспышке класса М на Солнце.

    Россиян предупредили о начале магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Над Москвой уничтожен второй за утро дрон

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Об уничтожении очередного вражеского беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков аппарата.

    Собянин отметил: «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, атаковавший Москву.

    Всего силы ПВО России за ночь уничтожили 97 беспилотников ВСУ над двенадцатью регионами страны.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:49 • Новости дня
    Уточнена сумма похищенного из отделения почты в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При разбойном нападении на столичное почтовое отделение злоумышленники похитили около 4,8 млн рублей, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

    По предварительным данным, грабители забрали около 4,8 млн рублей, они угрожали персоналу отделения предметом, похожим на пистолет, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу утром двое неизвестных в масках ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу. Изначально сообщалось, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице избрали меру пресечения для девушки, признавшейся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития на улице Генерала Дорохова.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

    По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

    В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.

    В 2022 году в мусорном контейнере в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка.

    В 2021 году тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом.

    В феврале 2025 года красноярская девятиклассница сбросила новорожденного в мусоропровод, ее признали психически нездоровой.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:31 • Новости дня
    В Москве полиция задержала группу мошенников за навязывание медуслуг

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные полицейские раскрыли организованную группу, навязывавшую жителям платные медицинские услуги и вынуждавшую их брать кредиты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержаны двое предполагаемых организаторов схемы и четверо соучастников, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, злоумышленники с помощью агрессивного маркетинга и психологического давления убеждали людей платить за ненужные услуги, вынуждая их оформлять кредиты. Потерпевшими могли стать более 100 человек, каждый из которых потерял от 200 тыс. до 1,5 млн рублей.

    Обыски прошли по местам проживания подозреваемых и в одном из медицинских центров, где были изъяты документы и предметы, важные для следствия. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

    Ведутся дальнейшие действия по установлению всех соучастников и новых эпизодов преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кирове полиция задержала мошенников, которые продавали пенсионерам псевдомедицинское оборудование. В других регионах правоохранительные органы выявили схему продажи хозяйственных перчаток под видом хирургических в медучреждения. Преступники получили доход более 1,2 млрд рублей.

    В апреле тольяттинские полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной медицинской деятельности, связанной с использованием психотропных веществ.

    Комментарии (0)
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    Стало известно место прощания с режиссером Бутусовым
    Страны Европы назвали линию фронта на Украине отправной точкой переговоров
    Представлены новые модели автомата Калашникова
    Египет вернул из Европы 13 древних артефактов
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации