Синоптик рассказал о погоде во второй декаде августа в Москве
Синоптик Леус: Вторая декада августа в Москве будет с дождями и прохладой
В столице во второй декаде августа установится более прохладная и дождливая погода по сравнению с первой половиной месяца, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своем Telegram-канале он отметил, что температурная аномалия составит примерно минус полградуса от климатической нормы.
Леус уточнил, что дневные температуры в этот период будут колебаться от плюс 19 до плюс 25 градусов. По его словам, первая половина декады будет более холодной, а вторая – немного теплее.
По прогнозу специалиста, количество дождливых дней увеличится: осадки ожидаются в течение шести-восьми дней. «Дожди станут частыми гостями в столице», – подчеркнул Леус.
В июле около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы за сутки.