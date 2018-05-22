В Британии заявили о «действенности» санкций США против российских миллиардеров

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал апрельские санкции США в отношении ряда российских должностных лиц, крупных бизнесменов и фирм «действенной мерой», не исключив возможность аналогичного шага со стороны Лондона.

По его словам, «влияние санкций [США против России], особенно в отношении некоторых людей, было очень заметным», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Я это учел, хотя у нас есть свой подход», – заявил Джонсон по пути на встречу глав МИД стран G20 в Буэнос-Айресе.

Однако от отметил, что Лондон пока не вправе принимать решение об ужесточении санкционного режима в одиночку и должен согласовывать такие вопросы с ЕС.

В то же время, когда Соединенное Королевство покинет Евросоюз, Лондон получит возможность взять более жесткий курс в отношении Москвы, добавил глава британского МИД.

«Остается вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы справиться с людьми, близкими [президенту России Владимиру] Путину», – заявил Джонсон.

Накануне в Британии опубликовали доклад о «грязных деньгах» России в Соединенном Королевстве, авторы которого предложили ввести санкции против госдолга России, а также ряда российских граждан.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решительных попытках Лондона добраться до денег российских миллиардеров в Великобритании.

Напомним, в апреле на Западе посчитали стоимость активов российских миллиардеров в Великобритании. Это произошло на фоне необходимости огромных финансовых выплат Лондоном Евросоюзу за Brexit.