В мерах против России Лондон хочет стать радикальнее Вашингтона

В британском парламенте обсуждается крайне радикальная антироссийская мера – санкции в отношении российского государственного долга. В случае реализации такого сценария это станет не только реальным ударом по российским финансам. Лондон окажется куда смелее и безрассуднее Вашингтона, который от таких шагов предпочел воздержаться.

Комитет по международным делам парламента Великобритании опубликовал в понедельник доклад о «грязных деньгах» России. Правительство Британии должно пресечь отмывание денег «клептократами и правонарушителями», заявляется в документе. «Небрежный» подход правительства к борьбе с международным отмыванием денег поставляет средства «прямо в руки режимам, которые могут нанести ущерб интересам Великобритании, а также ее союзников», – подчеркивается в отчете комитета под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

Британское правительство не последовало «жесткой риторике» премьер-министра Терезы Мэй после отравления Скрипаля. Российские власти и их союзники продолжили вести «бизнес, как обычно», скрывая и отмывая свои коррумпированные активы в Лондоне», говорится в докладе. Так, сразу после высылки российских дипломатов российская энергетическая компания «Газпром» выставила на продажу облигации стоимостью 750 млн евро. Часть из них была куплена британскими инвесторами, отмечает газета. Кроме того, российская компания En+ Group также смогла проводить операции на Лондонской бирже в обход санкций, воспользовавшись некими «лазейками». Почему эти активы нужно считать «коррумпированными», в документе не объясняется.

«Мы призываем найти и устранить эти лазейки как можно скорее. Мы больше не можем разрешать «бизнес как обычно». Коррупция, исходящая из Кремля, больше не приветствуется на наших рынках, и мы будем действовать», – заявляет председатель комитета Том Тугендхат.

Ущерб, который деньги из России «способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций», уверены авторы доклада.

«Мы призываем правительство расширить санкции против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека», – подчеркнули британские депутаты. Кроме того, комитет призвал правительство ввести санкции против госдолга России. Правда, они оговорились, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.

Санкции против российского госдолга, в частности, могут означать запрет на операции carry trade – это международные спекуляции на разнице в учетных ставках между странами. Именно операции carry trade во многом поддерживают текущий курс рубля – в случае ухода иностранных спекулянтов рубль будет девальвироваться. Как пишет Bloomberg, западные инвесторы на данный момент владеют более чем третью российских и международных суверенных облигаций России.

«Это не первый случай, когда в британском парламенте предлагают ввести санкции в отношении российского госдолга. Но

до последнего времени Тереза Мэй не поддерживала эти решения, потому что введение ограничений по госдолгу может привести к серьезным проблемам для самих британских компаний, которые работают с этими долгами»,

– заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Пока очень маловероятно, что это произойдет. У Британии есть политические вопросы к разным игрокам, начиная с Китая, и если всех их затронуть, другие страны начнут опасаться работы с Лондоном и долги будут размещаться в других местах. У Британии финансовый сектор занимает большую долю в ВВП, и с этой точки зрения для них тоже рискованно делать подобные шаги».

Британия не первой додумалась до подобного шага. Санкции в отношении российского госдолга прописаны в профильном законе, принятом летом прошлого года в США, однако пока не введены. «Наиболее радикальным будет, если американские партнеры вместе с британцами введут санкции против российского госдолга. Но тут есть несколько вопросов: во-первых, на какие бумаги будут распространяться эти санкции; во-вторых, какой будет продолжительность этих санкций», – продолжил Абзалов.

В этой связи собеседник выделил два сценария – менее и более негативный для России. Первый: «Допустим, вводится ограничение на покупку новых российских облигаций. Это приведет к удару по рублю, и к некоторому падению российских рынков, вследствие чего придется искать новые способы размещения облигаций. Сейчас Россия это в какой-то степени сделала за счет создания суверенных облигаций под возвращающихся резидентов, но в долгосрочной перспективе этого может быть недостаточно», – рассказал Абзалов.

Более негативным будет сценарий, при котором речь пойдет о вводе ограничений не только на покупку новых облигаций, но и на работу со старыми. «Эффект будет более жестким. Так, в один момент российский рынок может потерять не менее 7 млрд долларов. Кроме того, это создаст дополнительные проблемы с выходом на внешние рынки», – пояснил эксперт.

Тем не менее сам по себе вред для России неизбежен в любом случае. Даже сами слухи о том, что против российского госдолга могут ввести санкции, уже наносят вред, так как из-за них покупка российских облигаций становится рискованной.

Позднее на доклад английских депутатов откликнулись и в Кремле. «Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», – цитировала пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газета ВЗГЛЯД. Песков добавил, что русофобская волна спровоцирована не действиями в отношении британцев и Лондона, а провокацией, устроенной непосредственно британской стороной. «Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», – сказал Песков.

На эту тему

Любопытно, что главный союзник Лондона – Вашингтон – очень осторожно подходит к угрозе санкций против российского госдолга. В феврале минфин США выступил однозначно против такой меры. Нежелательные для США последствия такого шага перевешивают, говорилось в докладе ведомства, который цитировал РБК. Во-первых, такие санкции «приведут к ответным мерам со стороны России». Другая причина: санкции против российского госдолга «могут помешать конкурентоспособности крупных американских компаний, управляющих активами, и потенциально могут повлечь негативные побочные эффекты для глобальных финансовых рынков», утверждал Минфин.