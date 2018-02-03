В мерах против России Лондон хочет стать радикальнее Вашингтона

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – ещё куда ни шло! Подробности...

Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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Идеология оправдания предательства жива и сейчас

Сергей Худиев, публицист, богослов
В Ставрополе нарастает скандал, связанный с именем Ильи Сургучева, местного уроженца, прозаика, публициста, деятеля русской эмиграции. Скандал выходит далеко за местные рамки, потому что затрагивает важную для всех нас тему. Подробности...
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          В мерах против России Лондон хочет стать радикальнее Вашингтона

          Если парламентариям Великобритании удастся убедить Терезу Мэй ввести санкции в отношении российского госдолга, это может ударить и по британскому бизнесу   21 мая 2018, 18:10
          Фото: Reuters TV
          Текст: Алексей Нечаев,
          Марина Балтачева

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          В британском парламенте обсуждается крайне радикальная антироссийская мера – санкции в отношении российского государственного долга. В случае реализации такого сценария это станет не только реальным ударом по российским финансам. Лондон окажется куда смелее и безрассуднее Вашингтона, который от таких шагов предпочел воздержаться.

          Комитет по международным делам парламента Великобритании опубликовал в понедельник доклад о «грязных деньгах» России. Правительство Британии должно пресечь отмывание денег «клептократами и правонарушителями», заявляется в документе. «Небрежный» подход правительства к борьбе с международным отмыванием денег поставляет средства «прямо в руки режимам, которые могут нанести ущерб интересам Великобритании, а также ее союзников», – подчеркивается в отчете комитета под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

          Британское правительство не последовало «жесткой риторике» премьер-министра Терезы Мэй после отравления Скрипаля. Российские власти и их союзники продолжили вести «бизнес, как обычно», скрывая и отмывая свои коррумпированные активы в Лондоне», говорится в докладе. Так, сразу после высылки российских дипломатов российская энергетическая компания «Газпром» выставила на продажу облигации стоимостью 750 млн евро. Часть из них была куплена британскими инвесторами, отмечает газета. Кроме того, российская компания En+ Group также смогла проводить операции на Лондонской бирже в обход санкций, воспользовавшись некими «лазейками». Почему эти активы нужно считать «коррумпированными», в документе не объясняется. 

          «Мы призываем найти и устранить эти лазейки как можно скорее. Мы больше не можем разрешать «бизнес как обычно». Коррупция, исходящая из Кремля, больше не приветствуется на наших рынках, и мы будем действовать», – заявляет председатель комитета Том Тугендхат.

          Ущерб, который деньги из России «способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций», уверены авторы доклада.

          «Мы призываем правительство расширить санкции против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека», – подчеркнули британские депутаты. Кроме того, комитет призвал правительство ввести санкции против госдолга России. Правда, они оговорились, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.

          Санкции против российского госдолга, в частности, могут означать запрет на операции carry trade – это международные спекуляции на разнице в учетных ставках между странами. Именно операции carry trade во многом поддерживают текущий курс рубля – в случае ухода иностранных спекулянтов рубль будет девальвироваться. Как пишет Bloomberg, западные инвесторы на данный момент владеют более чем третью российских и международных суверенных облигаций России.

          «Это не первый случай, когда в британском парламенте предлагают ввести санкции в отношении российского госдолга. Но

          до последнего времени Тереза Мэй не поддерживала эти решения, потому что введение ограничений по госдолгу может привести к серьезным проблемам для самих британских компаний, которые работают с этими долгами»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Пока очень маловероятно, что это произойдет. У Британии есть политические вопросы к разным игрокам, начиная с Китая, и если всех их затронуть, другие страны начнут опасаться работы с Лондоном и долги будут размещаться в других местах. У Британии финансовый сектор занимает большую долю в ВВП, и с этой точки зрения для них тоже рискованно делать подобные шаги».

          Британия не первой додумалась до подобного шага. Санкции в отношении российского госдолга прописаны в профильном законе, принятом летом прошлого года в США, однако пока не введены. «Наиболее радикальным будет, если американские партнеры вместе с британцами введут санкции против российского госдолга. Но тут есть несколько вопросов: во-первых, на какие бумаги будут распространяться эти санкции; во-вторых, какой будет продолжительность этих санкций», – продолжил Абзалов.

          В этой связи собеседник выделил два сценария – менее и более негативный для России. Первый: «Допустим, вводится ограничение на покупку новых российских облигаций. Это приведет к удару по рублю, и к некоторому падению российских рынков, вследствие чего придется искать новые способы размещения облигаций. Сейчас Россия это в какой-то степени сделала за счет создания суверенных облигаций под возвращающихся резидентов, но в долгосрочной перспективе этого может быть недостаточно», – рассказал Абзалов.

          Более негативным будет сценарий, при котором речь пойдет о вводе ограничений не только на покупку новых облигаций, но и на работу со старыми. «Эффект будет более жестким. Так, в один момент российский рынок может потерять не менее 7 млрд долларов. Кроме того, это создаст дополнительные проблемы с выходом на внешние рынки», – пояснил эксперт.

          Тем не менее сам по себе вред для России неизбежен в любом случае. Даже сами слухи о том, что против российского госдолга могут ввести санкции, уже наносят вред, так как из-за них покупка российских облигаций становится рискованной.

          Позднее на доклад английских депутатов откликнулись и в Кремле. «Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», – цитировала пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газета ВЗГЛЯД. Песков добавил, что русофобская волна спровоцирована не действиями в отношении британцев и Лондона, а провокацией, устроенной непосредственно британской стороной. «Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», – сказал Песков.

          Любопытно, что главный союзник Лондона – Вашингтон – очень осторожно подходит к угрозе санкций против российского госдолга. В феврале минфин США выступил однозначно против такой меры. Нежелательные для США последствия такого шага перевешивают, говорилось в докладе ведомства, который цитировал РБК. Во-первых, такие санкции «приведут к ответным мерам со стороны России». Другая причина: санкции против российского госдолга «могут помешать конкурентоспособности крупных американских компаний, управляющих активами, и потенциально могут повлечь негативные побочные эффекты для глобальных финансовых рынков», утверждал Минфин.


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