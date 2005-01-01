В Британии опубликован доклад о «грязных деньгах» России

Правительство Британии должно пресечь отмывание денег «клептократами и правонарушителями», которые помогают Кремлю действовать против интересов Лондона и его союзников, подчеркивают британские депутаты в опубликованном в понедельник парламентском докладе.

Комитет по международным делам британского парламента заявил, что правительство ставит под угрозу национальную безопасность страны, позволяя «клептократам и нарушителям прав человека использовать Лондон для отмывания незаконно полученных средств, в том числе для обхода санкций», – сообщила Guardian.

«Небрежный» подход правительства к борьбе с международным отмыванием денег поставляет средства «прямо в руки режимам, которые могут нанести ущерб интересам Великобритании, а также ее союзников», – подчеркивается в отчете комитета под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

Британское правительство не последовало «жесткой риторике» премьер-министра Терезы Мэй после отравления Скрипаля: «Несмотря на это, президент Владимир Путин и его союзники продолжили вести «бизнес, как обычно», скрывая и отмывая свои коррумпированные активы в Лондоне», – отмечается в докладе. Так, сразу после высылки российских дипломатов, например, российская энергетическая компания «Газпром» выставила на продажу облигации стоимостью 750 млн евро. Часть из них была куплена британскими инвесторами, отмечает газета.

«Мы больше не можем разрешать «бизнес как обычно». Коррупция, исходящая из Кремля, больше не приветствуется на наших рынках, и мы будем действовать», – подчеркнул председатель комитета Том Тугендхат. По его словам, риски, которым подвергается Великобритания, куда выше потенциальной выгоды от взаимодействия с российским бизнесом.

Напомним, в конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

Мэй также пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан.