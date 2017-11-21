«Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
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Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          «Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота

          Похоже, английскую субмарину Astute («Хитрая») перехитрила российская «Варшавянка»   17 апреля 2018, 21:25
          Фото: LA(Phot) Stu Hill/defenceimagery.mod.uk
          Текст: Олег Москвин,
          Андрей Резчиков

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          Громкие заголовки разогрели и без того скандальную британскую прессу – по уверению ее источников, российские подводники сорвали удар британской АПЛ по Сирии. И хотя эта версия выглядит весьма комплиментарно для ВМФ России, реальная причина, скорее всего, в другом. И она прямо связана с плачевным состоянием когда-то легендарного британского флота.

          Британская атомная подводная лодка класса Astute не смогла присоединиться к удару по Сирии из-за действий одной или, возможно, двух российских подводных лодок. Об этом сообщает британское издание Times, ссылаясь на свои источники. Российские подлодки следовали за британской, заставляя менять местоположение. В результате АПЛ в момент атаки так и не смогла поучаствовать в общем ударе по Сирии.

          Как сообщает Би-би-си, в субботней атаке со стороны Великобритании участвовало всего лишь четыре самолета Tornado. Они дали залп восемью ракетами Storm Shadow. Подводная лодка класса Astute могла бы помочь нападавшим, хотя ее арсенал не превышает 20 крылатых ракет «Томагавк». Astute – это наиболее современный тип подлодок военно-морских сил Великобритании. В строю сейчас всего три таких лодки. Британские газеты не сообщают бортовой номер субмарины, ставшей участницей инцидента в Средиземном море.

          Times предполагает: российские субмарины, преследовавшие Astute – это или дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка», или представители ее более ранней модификации, проекта 877 «Палтус», чей выпуск был налажен еще в советское время. Из-за трудности обнаружения эти подводные лодки называют на Западе «Черными дырами».

          Если бы наши моряки получили приказ остановить британскую субмарину, он был бы выполнен, даже несмотря на присутствие на борту британской субмарины крылатых ракет. Так считает председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев.

          «Российские дизельные подводные лодки в первую очередь предназначены для уничтожения атомных подводных лодок вероятного противника», – пояснил Ненашев. По его словам, современные дизель-электрические лодки обладают низким шумом – 45–50 децибел, что соответствует звуку моря, поэтому они могут наблюдать за более мощной подлодкой, оставаясь необнаруженными.

          В составе Черноморского флота шесть «Варшавянок»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино». Есть информация, что на базе в Тартусе стояли еще недавно подлодки Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино». Осенью они принимали участие в ракетных ударах по позициям боевиков в Сирии.

          Президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников капитан I ранга в отставке Владимир Мамайкин согласен, что российская лодка благодаря малошумности могла определенное время наблюдать за ничего не подозревающими британцами.

          «Но если британцы уклонялись, значит, они слышали нашу лодку», – предложил Мамайкин, напоминая: преследование чужих подводных лодок – задача любой субмарин.

          «Здесь ничего такого нет, нас тоже преследуют. Но в этой истории вызывает большое сомнение сам факт. С нашей стороны, как пишут, были дизельные подлодки, а с британской – атомная. Но у нее скорость выше, она может дать и 20 узлов, дизельная лодка не в состоянии за ней долго следовать», – сказал Мамайкин газете ВЗГЛЯД.

          Однако, по словам Мамайкина, если бы российская подлодка преследовала английскую, то это могло продолжаться не более часа, так как лодка класса Astute гораздо мощнее и запросто «может убежать». Он убежден, что изложенная в британской прессе информация вызывает сомнения.

          Впрочем, появилась и версия, что никакая «Варшавянка» англичан вообще не преследовала и они не смогли выполнить приказ по другой причине – например, из-за технического сбоя. Ведь с лодками Astute и раньше отмечались проблемы. «Были сведения, что такая подлодка садилась на мель, были сведения, что португальские рыбаки ловили ее сетями, были сведения, что одна из подводных лодок повреждала рубку, неудачно нырнув под сухогруз. Определенный злой рок преследует эти лодки такого типа», – признал в беседе с «Вестями» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

          Мамайкин не исключает, что информация о «дуэли» была выдумана британцами, чтобы оправдать свое неучастие в операции. Но британцам нужно было оправдаться за то, что не смогли вовремя принять участие в залпе. Другого объективного объяснения этому нет», – полагает Мамайкин. Такая версия не исключает, что в районе и впрямь находились российские подлодки.

          Ненашев тоже считает версию чисто технического сбоя вполне реальной.

          «Возможно, у британцев произошли проблемы, и возможность использования крылатых ракет могла привести к катастрофе внутри самой подводной лодки. Для пуска лодка всплывает на нужную глубину, готовятся системы, выравнивается балласт, – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД. – Не исключено, что именно в этот момент у англичан возникли проблемы. И чтобы сохранить лицо, они могли допустить информационный вброс».

          Легендарный когда-то британский флот уже много лет подвергается критике со стороны британских налогоплательщиков.

          В частности, не так давно английская пресса критиковала ВМС за потерю способности сопровождать российские корабли, проходящие мимо британских берегов. Чтобы отслеживать российские подводные лодки, ВМС Британии приходится использовать даже совершенно не предназначенные для подобных задач тральщики. А британские пользователи интернета и вовсе в прошлом году высмеивали «милую маленькую лодочку королевского флота возле большого русского корабля». Остается добавить, что, по сообщению самой же британской прессы, большинство кораблей королевских ВМС и вовсе из-за нехватки ресурсов не могут выйти в море.


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