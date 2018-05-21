Президент Польши не смог вернуться из США из-за неисправности самолета

Польский президент Анджей Дуда не смог вернуться из США после пятидневного визита в связи с технической неисправностью, обнаруженной в самолете, сообщают СМИ.

Дуда вместе с делегацией Польши должен был вылететь из Чикаго в Варшаву 20 мая в воскресенье на рейсовом Boeing 787 Dreamliner польской авиакомпании LOT. Однако рейс пришлось отменить из-за неисправности самолета, сообщает RT со ссылкой на TVN24.

Остальных пассажиров отправили в Польшу с пересадками рейсами других авиакомпаний, а делегация во главе с Дудой вылетит следующим рейсом LOT в понедельник, 21 мая.