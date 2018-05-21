Найдены склады сирийских боевиков с оружием из стран НАТО

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими военными обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с оружием из стран НАТО, рассказал представитель российского Центра Андрей Некипелов.

Он уточнил, что склады с оружием обнаружены в населенном пункте Заа-Фаран провинции Хомс на наблюдательном пункте боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает ТАСС.

Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР «Тоу-2». Помещения очень оборудованные», – рассказал Некипелов.

Он также сообщил, что подземные тоннели боевиков оборудованы медицинскими комплексами, а также камерами для содержания заложников из числа мирных жителей. Сирийские саперы продолжают разминирование населенных пунктов на освобожденной территории.

Напомним, на прошлой неделе сирийские военные объявили о полной ликвидации «растанского котла», который находился на трассе Дамаск – Алеппо.

Кроме того, в конце апреля Дамаск вернул под контроль города Восточного Каламуна, а двумя неделями ранее боевики сдали сирийской правительственной армии город Дума – последний оплот боевиков в Восточной Гуте.