Города Восточного Каламуна будет патрулировать военная полиция России

Российская военная полиция и полиция Сирии будут патрулировать города Восточного Каламуна, контроль над которым вернул себе Дамаск, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике.

«Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирование в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей. А также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях», – рассказал сотрудник Центра Андрей Адамис, передает РИА «Новости».

В среду в анклав, включающий в себя такие населенные пункты, как Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб, вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась девятью исламистскими группировками, включая «Джейш аль-Ислам». К 22 апреля район покинули почти 3 тыс. боевиков с семьями.